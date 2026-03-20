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20 марта, 07:01

«Юта» обыграла «Милуоки»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эйс Бэйли (слева) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Юта» выиграла у «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:96. Игра прошла на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Эйс Бэйли, набравший 33 очка.

«Юта» прервала серию поражений и с результатом 21-49 занимает 14-е место в Западной конференции. «Милуоки» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 28-41.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Милуоки» — 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23)

Ю: Бэйли (33), Харклесс (23 + 10 передач), Уильямс (23), Филиповски (16).

М: Роллинз (15), Томас (14), Дженг (13), Кузма (11), Портис (11).

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