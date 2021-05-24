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«Мемфис» победил «Юту» в первом матче плей-офф НБА

07:15
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«Мемфис» в первом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Юту» со счетом 112:109.

Самым результативным стал защитник «Гриззлиз» Диллон Брукс, который набрал 31 очко.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 27 мая и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Юта» — «Мемфис» — 109:112 (24:17, 19:32, 31:34, 35:29)

24 мая.

Счет в серии: 0-1.

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