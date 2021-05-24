«Мемфис» победил «Юту» в первом матче плей-офф НБА
«Мемфис» в первом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Юту» со счетом 112:109.
Самым результативным стал защитник «Гриззлиз» Диллон Брукс, который набрал 31 очко.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 27 мая и начнется в 5:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Юта» — «Мемфис» — 109:112 (24:17, 19:32, 31:34, 35:29)
24 мая.
Счет в серии: 0-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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