«Лейкерс» переиграли «Юту», Леброн набрал 28 очков и сделал 10 передач

«Лейкерс» на выезде обыграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 143:135.

Разыгрывающий защитник гостей Лука Дончич оформил трипл-дабл — 45 очков, 11 подборов и 14 передач. Форвард Леброн Джеймс оформил дабл — 28 очков и 10 передач.

В другой встрече «Финикс» выиграл у «Голден Стэйт» (99:98). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Джимми Батлер, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 135:143 (41:32, 37:41, 28:29, 29:41)

Ю: Джордж (34), Бэйли (19), Коллиер (18 + 14 передач), Нуркич (15).

Л: Дончич (45 + 11 подборов + 14 передач), Джеймс (28 + 10 передач), Смарт (17).

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 99:98 (26:29, 20:24, 24:18, 29:27)

Ф: Букер (25), Брукс (24), Гиллеспи (16).

Г: Батлер (31), Подземски (18), Карри (15).