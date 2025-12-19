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19 декабря 2025, 07:51

«Лейкерс» переиграли «Юту», Леброн набрал 28 очков и сделал 10 передач

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс (в центре) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лейкерс» на выезде обыграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 143:135.

Разыгрывающий защитник гостей Лука Дончич оформил трипл-дабл — 45 очков, 11 подборов и 14 передач. Форвард Леброн Джеймс оформил дабл — 28 очков и 10 передач.

В другой встрече «Финикс» выиграл у «Голден Стэйт» (99:98). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Джимми Батлер, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «ЛА Лейкерс» — 135:143 (41:32, 37:41, 28:29, 29:41)

Ю: Джордж (34), Бэйли (19), Коллиер (18 + 14 передач), Нуркич (15).

Л: Дончич (45 + 11 подборов + 14 передач), Джеймс (28 + 10 передач), Смарт (17).

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 99:98 (26:29, 20:24, 24:18, 29:27)

Ф: Букер (25), Брукс (24), Гиллеспи (16).

Г: Батлер (31), Подземски (18), Карри (15).

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НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
БК Юта Джаз
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