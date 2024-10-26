Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:56

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Юту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стефен Карри и Брайс Сенсабо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Голден Стэйт» в гостях переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:86. «Уорриорз» одержали вторую победу в двух встречах на старте сезон. У «Джаз» два поражения.

Атакующий защитник Бадди Хилд стал самым результативным игроком, набрав 27 очков. У разыгрывающего защитника Стефена Карри — 20 очков.

«Голден Стэйт с результатом 2-0 лидирует в Западной конференции. «Юта» — последняя.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Голден Стэйт» — 86:127 (24:32, 18:24, 28:38, 16:33)

Ю: Коллинз (14), Маркканен (13), Джордж (12), Секстон (12).

Г: Хилд (27), Карри (20), Подземски (15), Джексон-Дэвис (12), Муди (12).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Юта Джаз
Читайте также
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
В Коркино произошло возгорание дома и автомобиля после волнений местных жителей
ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Популярное видео
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Милуоки» проиграл «Чикаго», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Лейкерс» победили «Финикс», Леброн набрал 21 очко

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости