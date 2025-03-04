«Детройт» разгромил «Юту» в матче НБА

«Детройт» одержал победу над «Ютой» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 134:106.

Больше всего очков в этой встрече набрали разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем (29) и тяжелый форвард «Джаз» Кайл Филиповский (25).

«Детройт» с 35 победами при 27 поражениях занимает шестое место в Восточной конференции. «Юта» (15 побед и 46 поражений) замыкает турнирную таблицу «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Детройт» — 106:134 (22:36, 25:31, 30:31, 29:36)

Ю: Филиповский (25), Секстон (16), Кесслер (14)

Д: Каннингем (29), Томпсон (17), Дюрен (16)

4 марта. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».