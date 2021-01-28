Дабл-дабл Гобера помог «Юте» обыграть «Далласу»

«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Даллас» со счетом 116:104.

Самым результативным на паркете стал защитник «Джаз» Джордан Кларксон, набравший 31 очко. Центровой команды Руди Гобер оформил дабл-дабл, набрав 29 очков и сделав 20 подборов.

После этого матча «Юта» с 14 победами занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» с 8 победами — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Даллас» — 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26)

«Финикс» — «Оклахома» — 97:102 (32:17, 10:28, 29:28, 26:29)

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)