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31 января, 07:54

«Бруклин» обыграл «Юту», Дёмин сделал дабл-дабл — 25 очков и 10 подборов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Егор Демин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» на выезде переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:99.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин оформил первый дабл-дабл в карьере в НБА — 25 очков и 10 подборов. Также 19-летний россиянин обновил личный рекорд результативности — ранее он не набирал больше 23 очков.

«Бруклин» прервал серию из семи матчей без побед и занимает 13-е место в Восточной конференции НБА. «Юта» потерпела пятое поражение подряд и идет 13-й на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Бруклин» — 99:109 (26:27, 26:27, 29:29, 18:26)

Ю: Джордж (26 очков), Сенсабо (18), Филиповски (14+12 подборов)

Б: Дёмин (25+10 подборов), Томас (21), Шарп (16)

31 января. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

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НБА
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БК Юта Джаз
Егор Дёмин
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