«Юта» разгромила «Бруклин», «Атланта» уступила «Сакраменто»

«Юта» разгромила «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:88.

«Джаз» одержали третью победу подряд. Отметим, что у «Нетс» пропустили встречу три лидера команды: Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант и Джеймс Харден.

В параллельной встрече «Атланта» проиграла «Сакраменто» — 108:110.

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Бруклин» — 118:88 (38:17, 25:21, 27:23, 28:27)

Ю: Митчелл (27), Конли, Боян Богданович (оба — 18), Ньянг (15)

Б: Джонсон (23 + 15 подборов), Луваву-Кабарро (14), Перри (12)

«Сакраменто» — «Атланта» — 110:108 (29:27, 28:30, 28:17, 25:34)

С: Фокс (37), Хэлибертон (17), Холмс (16)

А: Янг (29), Капела (25 + 17 подборов), Бог. Богданович (20)