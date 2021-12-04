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«Юта» обыграла «Бостон»

07:39

«Юта» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпоината НБА — 137:130. «Джаз» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 37 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Бостон» — 137:130 (38:25, 21:31, 41:41, 37:33)

Ю: Митчелл (34), Конли (29), Гобер (18 + 12 подборов).

Б: Тейтум (37), Шредер (26), Хорфорд (21).

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Евгений Козинов все материалы автора
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