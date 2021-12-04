«Юта» обыграла «Бостон»
«Юта» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпоината НБА — 137:130. «Джаз» одержали третью победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 37 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Бостон» — 137:130 (38:25, 21:31, 41:41, 37:33)
Ю: Митчелл (34), Конли (29), Гобер (18 + 12 подборов).
Б: Тейтум (37), Шредер (26), Хорфорд (21).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю