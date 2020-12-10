YouTube-блогер вызвал на поединок Леброна
13:20
YouTube-блогер Джейк Пол вызвал на поединок баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Давай выясним, кто из нас настоящий король Огайо», — написал у себя в Twitter Пол.
Let's see who the real king of Ohio is? @KingJames— Jake Paul (@jakepaul) December 9, 2020
Джейк Пол и Леброн Джеймс являются уроженцами Огайо.
Ранее Пол победил бывшего баскетболиста Нейта Робинсона в выставочном боксерском поединке. Блогер одержал победу нокаутом над трехкратным победителем конкурса слэм-данков НБА.
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