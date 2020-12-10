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YouTube-блогер вызвал на поединок Леброна

13:20

YouTube-блогер Джейк Пол вызвал на поединок баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Давай выясним, кто из нас настоящий король Огайо», — написал у себя в Twitter Пол.

Джейк Пол и Леброн Джеймс являются уроженцами Огайо.

Ранее Пол победил бывшего баскетболиста Нейта Робинсона в выставочном боксерском поединке. Блогер одержал победу нокаутом над трехкратным победителем конкурса слэм-данков НБА.

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