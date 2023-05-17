Йокич вышел на третье место по трипл-даблам в плей-офф за всю историю НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 34 очка, а также сделал 21 подбор и 14 передач в первом матче полуфинала плей-офф НБА против «Лейкерс» (132:126).

Для серба этот трипл-дабл стал 12-м в матчах на вылет в карьере. Йокич сравнялся с Расселлом Уэстбруком и делит с ним третье место в истории НБА по этому показателю.

Рекорд по трипл-даблам в плей-офф НБА принадлежит Мэджику Джонсону (30), на втором месте Леброн Джеймс (28).