Йокич стал шестым игроком в истории, которому удалось оформить 100 трипл-даблов за карьеру

Центровой «Денвера» Никола Йокич в матче против «Хьюстона» (133:112) оформил трипл-дабл. На счету сербского баскетболиста 14 очков, 11 подборов и десять передач.

Этот трипл-дабл стал для него сотым в карьере.

Ранее этой отметки достигали только 5 баскетболистов: Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138), Джейсон Кидд (107), Леброн Джеймс (106).

В текущем сезоне 28-летний серб сыграл 54 матча за «Денвер», набирая в среднем 24,6 очка, совершая 11,7 подборов и 10,0 передач.