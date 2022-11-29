Йокич считает очень талантливым игрока «Хьюстона» Алперена Шенгюна

Центровой «Денвера» Никола Йокич высказался об игре турецкого баскетболиста Алперена Шенгюна после матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» (129:113).

«Я думаю, что он очень талантлив. Это может показаться странным, но мне кажется, им стоит больше играть через него. Потому что иногда они кажутся слишком медленными как команда. Особенно когда они сосредотачиваются на том, чтобы забросить трехочковые», — приводит Eurohoops слова Йокича.

В этой встрече Шенгюн набрал 18 очков и сделал семь подборов за 23 минуты.