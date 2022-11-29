Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 22:48

Йокич считает очень талантливым игрока «Хьюстона» Алперена Шенгюна

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Центровой «Денвера» Никола Йокич высказался об игре турецкого баскетболиста Алперена Шенгюна после матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном» (129:113).

«Я думаю, что он очень талантлив. Это может показаться странным, но мне кажется, им стоит больше играть через него. Потому что иногда они кажутся слишком медленными как команда. Особенно когда они сосредотачиваются на том, чтобы забросить трехочковые», — приводит Eurohoops слова Йокича.

В этой встрече Шенгюн набрал 18 очков и сделал семь подборов за 23 минуты.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/nba-news/1426520/jokic-on-sengun-hes-very-talented-they-should-play-more-through-him/
БК Денвер Наггетс
БК Хьюстон Рокетс
Никола Йокич
0
Читайте также
Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги
Одиозный руководитель украинского футбола арестован: у него нашли дом за 5 миллионов долларов, а он называет дело против себя «русским следом»
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Как отметить День матери
Хабаровский РЦК: что это
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трехочковый под сирену принес «Индиане» победу над «Лейкерс». «Пэйсерс» отыгрались с минус 17
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости