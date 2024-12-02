Йокич повторил рекорд Мэджика Джонсона по трипл-даблам в НБА

Центровой и капитан «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА с «Клипперс» (122:126).

По ходу встречи 29-летний баскетболист набрал 28 очков, а также сделал 14 поборов и 11 голевых передач.

Таким образом, Йокич повторил достижение члена Зала славы НБА Мэджика Джонсона, оформив свой 138 трипл-дабл и стал третьим в истории лиги по этому показателю, уступая только Оскару Робертсону (181) и Расселлу Уэстбруку (200).