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Сегодня, 09:46

Йокич повторил рекорд Мэджика Джонсона по трипл-даблам в НБА

Даниил Аршавский
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Центровой и капитан «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА с «Клипперс» (122:126).

По ходу встречи 29-летний баскетболист набрал 28 очков, а также сделал 14 поборов и 11 голевых передач.

Таким образом, Йокич повторил достижение члена Зала славы НБА Мэджика Джонсона, оформив свой 138 трипл-дабл и стал третьим в истории лиги по этому показателю, уступая только Оскару Робертсону (181) и Расселлу Уэстбруку (200).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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