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Сегодня, 06:36

Йокич повторил рекорд Абдул-Джаббара и Чемберлена в первом матче с «Лейкерс»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Баскетболист «Денвера» Никола Йокич.
Никола Йокич.
Фото USA Today Sports

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 34 очка, а также сделал 21 подбор и 14 передач в первом матче полуфинала плей-офф НБА против «Лейкерс» (132:126).

Серб стал третьим баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать 30 очков, а также сделать 20 подборов и 10 передач в одной игре плей-офф. До него это делали Карим Абдул-Джаббар и Уилт Чемберлен.

«Денвер» повел в серии с «Лейкерс» — 1-0. Второй матч состоится в пятницу, 19 мая.

БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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