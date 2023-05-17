Йокич повторил рекорд Абдул-Джаббара и Чемберлена в первом матче с «Лейкерс»

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 34 очка, а также сделал 21 подбор и 14 передач в первом матче полуфинала плей-офф НБА против «Лейкерс» (132:126).

Серб стал третьим баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать 30 очков, а также сделать 20 подборов и 10 передач в одной игре плей-офф. До него это делали Карим Абдул-Джаббар и Уилт Чемберлен.

«Денвер» повел в серии с «Лейкерс» — 1-0. Второй матч состоится в пятницу, 19 мая.