Йокич первым в истории НБА стал лидером в четырех метриках статистики за десятилетие

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым в истории НБА, кто возглавил статистический протокол сразу в четырех из пяти основных категорий, сообщает NBA Crazy Stats в социальных сетях.

Серб лидирует в нынешнем десятилетии по очкам (13 242), подборам (6 030), передачам (4 326) и перехватам (703) в НБА.

Ранее рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару из «Лос-Анджелес Лейкерс», который в 1970-х годах был лучшим в трех категориях.

Эта статистика включает результаты как регулярного чемпионата, так и плей-офф. В нынешнем сезоне, после 14 матчей, Йокич в среднем набирает 29,1 очка, 13,2 подбора и 11,1 передачи за игру, оставаясь лучшим в НБА по подборам и передачам.