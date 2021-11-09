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Йокич — об инциденте с Моррисом: «Это был глупый поступок. Мне стыдно»

09:54
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Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал инцидент с форвардом «Майами» Маркиффом Моррисом во время матча регулярного чемпионата НБА.

«Это был глупый поступок, — приводит слова Йокича ESPN. — Мне стыдно. Сожалею, что так вышло. Против меня сыграли грязно, мне надо было защищать себя, но я не должен был реагировать подобным образом. Все произошло на эмоциях».

Напомним, что Моррис умышленно сфолил на Йокиче в центре площадки, после чего серб в ответ нанес ему сильный удар плечом в спину.

Американец оказался на паркете, после чего его унесли с площадки на носилках. Позже в «Майами» сообщили, что у форварда травма шеи.

Оба игрока получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32588086/nikola-jokic-ejected-shoving-markieff-morris-retaliation-hard-foul

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