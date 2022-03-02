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Сегодня, 22:31

Йокич летом подпишет с «Денвером» рекордный контракт в истории НБА

Иван Шитик
Корреспондент

Центровой «Денвера» Никола Йокич намерен продлить действующее соглашение с нынешней командой, информирует BasketNews.

Как сообщил агент Йокича Мишко Разнатович, игрок подпишет новый максимальный контракт сразу после окончания сезона-2021/22.

Таким образом, центровой сможет заработать 258 миллионов долларов за пять лет, начиная с сезона-2023/24. Данная сумма станет рекордной в истории НБА.

Йокич является действующим обладателем награды самому ценному игроку лиги.

Боян Йокич
БК Денвер Наггетс
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