Йокич летом подпишет с «Денвером» рекордный контракт в истории НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич намерен продлить действующее соглашение с нынешней командой, информирует BasketNews.

Как сообщил агент Йокича Мишко Разнатович, игрок подпишет новый максимальный контракт сразу после окончания сезона-2021/22.

Таким образом, центровой сможет заработать 258 миллионов долларов за пять лет, начиная с сезона-2023/24. Данная сумма станет рекордной в истории НБА.

Йокич является действующим обладателем награды самому ценному игроку лиги.