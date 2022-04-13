Йокич и Адетокунбо признаны лучшими игроками НБА в марте-апреле

НБА последний раз в регулярном чемпионате сезона-2021/22 назвала лучших игроков месяца. Центровой «Денвера» Никола Йокич признан лучшим в Западной конференции, а форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо — в Восточной конференции.

Йокич помог «Наггетс» одержать 12 побед в 31 матчей. Игрок набирал в среднем по 31,6 очка, 13,7 подбора и 7,5 передачи.

Адетокунбо помог «Бакс» выиграть 14 из 20 матчей. В среднем за игру он набирал по 31,5 очка, 12,3 подбора и 5 передач.

Напомним, Йокич и Адетокунбо также являются кандидатами на звание MVP сезона.