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Сегодня, 02:57

Яннис Адетокунбо вернулся в состав «Милуоки» после того, как пропустил 5 матчей из-за проблем с коленом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо вернулся в состав команды после того, как пропустил 5 игр подряд из-за проблем с коленом.

28-летний грек выйдет в стартовой пятерке «Бакс» на матч регулярного чемпионата НБА против «Детройта», который состоится сегодня, 24 января (начало — в 3.00 мск).

В сезоне-2022/23 Адетокунбо принял участие в 35 матчах, он набирает в среднем 31 очко, а также делает 11,9 подбора и 5,3 передачи за игру.

БК Детройт Пистонс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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