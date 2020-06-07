Звезда «Милуоки», самый ценный игрок НБА сезона-2018/19 Яннис Адетокунбо принял участие в акции протеста в Милуоки.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

На акции игрок произнес речь, призвав положить конец расизму.

— Мы хотим перемен и справедливости, поэтому мы с вами здесь, — сказал Адетокунбо. — Поэтому я участвую в марше протеста вместе с вами. Я хочу, чтобы мой ребенок вырос в Милуоки, и чтобы ему не страшно было ходить по улицам. Я не хочу, чтобы в сердце моего ребенка была ненависть.