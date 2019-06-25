Яннис Адетокунбо – MVP сезона-2018/19

В НБА проходит церемония вручения наград по итогам сезона. Самым ценным игроком признан форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо. Также претендовали Джеймс Харден ("Хьюстон") и Пол Джордж ("Оклахома").

В среднем за игру Яннис собирал коллекцию из 27,7 очков, 12,5 подборов и 5,9 передач.

"Милуоки" выиграл регулярный чемпионат НБА, а в плей-офф дошел до финала Восточной конференции, где уступил будущему чемпиону "Торонто".

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