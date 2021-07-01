Янг и Капела могут пропустить пятый матч с «Милуоки»

«Атланте» придется обойтись без двух игроков стартовой пятерки в пятом матче полуфинальной серии НБА против «Милуоки». Сейчас счет в серии — 2-2.

Как сообщает пресс-служба клуба, разыгрывающий Трэй Янг и центровой Клинт Капела испытывают проблемы со здоровьем. В третьем матче серии Янг получил ушиб кости правой стопы, а Капела послу удара по лицу в игровом моменте заработал воспаление правого глаза.

Пятый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Милуоки» — «Атланта» состоится в пятницу, 2 июля. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.