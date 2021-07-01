Янг и Капела могут пропустить пятый матч с «Милуоки»
«Атланте» придется обойтись без двух игроков стартовой пятерки в пятом матче полуфинальной серии НБА против «Милуоки». Сейчас счет в серии — 2-2.
Как сообщает пресс-служба клуба, разыгрывающий Трэй Янг и центровой Клинт Капела испытывают проблемы со здоровьем. В третьем матче серии Янг получил ушиб кости правой стопы, а Капела послу удара по лицу в игровом моменте заработал воспаление правого глаза.
Пятый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Милуоки» — «Атланта» состоится в пятницу, 2 июля. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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