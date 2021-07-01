Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Янг и Капела могут пропустить пятый матч с «Милуоки»

07:58

«Атланте» придется обойтись без двух игроков стартовой пятерки в пятом матче полуфинальной серии НБА против «Милуоки». Сейчас счет в серии — 2-2.

Как сообщает пресс-служба клуба, разыгрывающий Трэй Янг и центровой Клинт Капела испытывают проблемы со здоровьем. В третьем матче серии Янг получил ушиб кости правой стопы, а Капела послу удара по лицу в игровом моменте заработал воспаление правого глаза.

Пятый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Милуоки» — «Атланта» состоится в пятницу, 2 июля. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Будем играть с Англией за Беседина». Украинец выбыл из-за тяжелой травмы, а мог пропустить Евро из-за допинга
Бывшая рэпера Тимати отказалась выходить замуж за бедняка
Сотрудники ГИБДД получат приборы для моментального выявления пьяных водителей
Ожившая голова: жуткие эксперименты ученых по "воскрешению из мертвых"
vs
0
Офсайд