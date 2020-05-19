Yahoo: Леброн Джеймс и Адам Сэндлер снимутся в фильме о баскетбольном скауте

Трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс снимется в фильме о баскетболе, утверждает Yahoo!Sport. По информации источника, он сыграет в спортивной драме о спортивном скауте. В главной роли снимется известный актер Адам Сэндлер, фильм называется «Афера» («Hustle») и будет выпущен стриминговым сервисом «Нетфликс».

Ранее Леброн подписал контракт с деловым партнером Мавериком Картером для производства фильма под лейблом SpringHill Entertainment.

Пока неизвестно, какая роль отведена баскетболистуу в фильме. Леброн Джеймс уже пробовался в кино в комедии «Девушка без комплексов», также он сыграет главную роль в будущем фильме «Космический джем-2».