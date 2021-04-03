Вышел дебютный трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение» с Леброном в главной роли

На канале WBRussia опубликован первый трейлер фильма «Космический Джем: Новое Поколение», а в официальном Instagram-аккаунте размещен постер.

Как и в оригинальной картине 1996 года с легендарным Майклом Джорданом, в новой киноленте современной иконе баскетбола — Леброну Джеймсу — предстоит обучить недисциплинированных мультяшек «Луни Тюнз» игре в мяч и победить команду «Звездных вышибал».