Вышел дебютный трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение» с Леброном в главной роли
19:37
На канале WBRussia опубликован первый трейлер фильма «Космический Джем: Новое Поколение», а в официальном Instagram-аккаунте размещен постер.
Как и в оригинальной картине 1996 года с легендарным Майклом Джорданом, в новой киноленте современной иконе баскетбола — Леброну Джеймсу — предстоит обучить недисциплинированных мультяшек «Луни Тюнз» игре в мяч и победить команду «Звездных вышибал».
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