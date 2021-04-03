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Вышел дебютный трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение» с Леброном в главной роли

19:37
«Космический Джем: Новое Поколение». Фото Instagram
«Космический Джем: Новое Поколение». Фото Instagram
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На канале WBRussia опубликован первый трейлер фильма «Космический Джем: Новое Поколение», а в официальном Instagram-аккаунте размещен постер.

Как и в оригинальной картине 1996 года с легендарным Майклом Джорданом, в новой киноленте современной иконе баскетбола — Леброну Джеймсу — предстоит обучить недисциплинированных мультяшек «Луни Тюнз» игре в мяч и победить команду «Звездных вышибал».

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