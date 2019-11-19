Центровой «Орландо» Никола Вучевич и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками четвертой недели сезона-2019/20 НБА, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим игроком Восточной конференции стал Никола Вучевич. В среднем за матч он набирал 21,7 очка, делал 14 подборов и 4 передачи. «Орландо» на неделе выиграл все три матча.

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал Джеймс Харден. Его средние показатели за игру составили 44,6 очка, 6,8 подбора и 5,8 передачи. «Хьюстон» одержал четыре победы. Харден признан лучшим игроком недели на Западе второй раз кряду.

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