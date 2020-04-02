Все матчи плей-офф НБА могут пройти в Лас-Вегасе

НБА разрабатывает различные варианты завершения сезона, который был прерван из-за эпидемии коронавируса. Так существует вероятность, что все матчи плей-офф пройдут в Лас-Вегасе. Однако пока никакие решения не были утверждены официально, сообщает Sports Illustrated.

Лига рассматривает Лас-Вегас, так как в этом городе достаточно отелей, где могли бы заместиться все команды. Также НБА не хочет, чтобы клубы совершали много переездов, так как разные города и штаты в разной степени пострадали от коронавируса.