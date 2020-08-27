Все матчи дня в НБА перенесены из-за бойкота игроков

НБА приняла решение перенести все матчи игрового дня. Такое решение было принято из-за бойкота игроков.

Ранее стало известно, что игроки «Милуоки» и «Орландо» бойкотируют матч НБА из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка. Игра должна была начаться в 23.00 по московскому времени.

Этим бойкотом игроки хотят привлечь внимание к социальному неравенству и требуют от властей решительных действий по решению данной проблемы. Обострение ситуации произошло после того, как полицейский выстрелил семь раз в чернокожего мужчину на глазах его детей.

Ночью также должны были состояться матчи первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон» — «Оклахома» и «Лейкерс» — «Портленд». Новая дата проведения матчей будет названа позднее.

«Нас вешали, расстреливали и продолжают держать в страхе». Игроки НБА готовы бойкотировать матчи плей-офф