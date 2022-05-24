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Сегодня, 09:10

Впервые в плей-офф НБА запасной набрал больше очков, чем все игроки стартовой пятерки

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бостон» одержал победу над «Майами» в четвертом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счетом 102:82.

Таким образом, «Бостон» сравнял счет в серии — 2-2.

Как сообщает ESPN Stats & Info, впервые в плей-офф НБА запасной набрал больше очков, чем все игроки стартовой пятерки.

Игроки стартовой пятерки «Майами» Кайл Лаури (3), Джимми Батлер (6), Пи Джей Такер (0), Макс Струс (0) и Бэм Адебайо (9) в сумме за всю игру набрали 18 очков. На счету вышедшего со скамейки защитника Виктора Оладипо 23 балла.

Следующий матч пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами. Встреча состоится в 26 мая. Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

Источник: https://twitter.com/ESPNStatsInfo/status/1528934201210331138
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«Бостон» обыграл «Майами» и сравнял счет в серии в финале Востока НБА
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