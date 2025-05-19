Впервые в истории НБА будет семь разных чемпионов за семь лет

«Денвер» во втором раунде плей-офф НБА уступил «Оклахоме» со счетом 3-4 в серии.

Таким образом, определились все полуфиналисты: «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», а «Никс» встретятся с «Индианой».

После вылета «Наггетс» впервые в истории НБА седьмой год подряд будет новый чемпион. С 2019 года победителями становились «Торонто», «Лейкерс», «Милуоки», «Уорриорз», «Денвер» и «Бостон».

При этом «Миннесота», «Оклахома» и «Индиана» никогда не становились чемпионами НБА, а «Никс» последний раз выигрывал плей-офф в 1973 году. «Сиэтл Суперсоникс» как часть франшизы «Оклахомы» становился чемпионом в 1979-м.