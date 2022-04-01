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Сегодня, 13:18

Вогель допустил участие Джеймса и Дэвиса в матче с «Пеликанс»

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Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель допустил участие в следующем матче форвардов Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Если есть хоть какой-то шанс, что эти парни смогут быть там, то они будут. Они хотят вернуться как можно скорее, но решение будет принимать медицинский штаб», — цитирует Вогеля обозреватель Харрисон Фейген в своем Twitter.

Джеймс не играет с 27 марта из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. Дэвис — с 16 февраля из-за растяжения связок стопы.

В сезоне-2021/22 «Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Озерники» выиграли 31 из 76 матчей.

Матч «Лос-Анджелеса» против «Нью-Орлеана» состоится 2 апреля.

Источник: https://twitter.com/hmfaigen/status/1509751378410844162
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
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