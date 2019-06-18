Во время стрельбы на параде в Торонто пострадали два человека

Чемпионский парад "Торонто Рэпторз" омрачен трагедией. Команда проводила празднования на площади Натана Филлипса, в это время неизвестные открыли стрельбу.

Есть двое пострадавших. Жизни людей ничто не угрожает, характер их травм серьезный. На данный момент задержаны два человека, на месте преступления полиция обнаружила два огнестрельных оружия.

По сообщениям CityNews, несколько человек были доставлены в больницу, в том числе сотрудник полиции, получивший повреждения в давке. Телеведущий Мэтт Дэвлин со сцены попросил людей сохранять спокойствие.