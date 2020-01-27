Вместе с Брайантом в катастрофе погиб бейсбольный тренер и его семья

Бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь погибли в авиакатастрофе вместе со звездой НБА Коби Брайантом и его дочерью Джианной, сообщает The Athletic. Все они направлялись на баскетбольную тренировку в соседний город.

Дочь 56-летнего Джона Альтобелли Алисса играла в одной команде вместе с дочерью Брайанта.

Вертолет с 41-летним Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной на борту потерпел крушение в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.

Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете. Что известно