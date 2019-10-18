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Власти Китая отрицают, что требовали отставки генменеджера «Хьюстона» за сообщение о Гонконге

13:46
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Представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что власти страны не просили руководство НБА уволить генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори за высказывание в поддержку протестующих в Гонконге. Сообщение Мори вызвало волну негодования в Китае, несколько мероприятий с участием представителей НБА в Китае было сорвано, а китайские компании приостановили сотрудничество с лигой.

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что Китай требовал отставки Мори.

— Мы ответили, что нет причин для такого решения, нет даже повода для наказания, — сказал Сильвер.

В ответ на это заявление официальный представитель МИД Китая заявил, что таких требований не выдвигалось.

— Китайское правительство никогда не предъявляло такого рода требований, — говорится в сообщении Шуан.

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