Власти Китая отрицают, что требовали отставки генменеджера «Хьюстона» за сообщение о Гонконге

Представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что власти страны не просили руководство НБА уволить генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори за высказывание в поддержку протестующих в Гонконге. Сообщение Мори вызвало волну негодования в Китае, несколько мероприятий с участием представителей НБА в Китае было сорвано, а китайские компании приостановили сотрудничество с лигой.

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что Китай требовал отставки Мори.

— Мы ответили, что нет причин для такого решения, нет даже повода для наказания, — сказал Сильвер.

В ответ на это заявление официальный представитель МИД Китая заявил, что таких требований не выдвигалось.

— Китайское правительство никогда не предъявляло такого рода требований, — говорится в сообщении Шуан.