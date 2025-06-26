Отец Демина — о 8-м номере на драфте НБА: «Фантастика»

Владимир Демин, отец российского защитника Егора Демина, прокомментировал выбор «Бруклином» его сына под общим 8-м номером на драфте НБА.

«Фантастика. Мы очень рады и счастливы. Что-то особенное сейчас произошло. В глубине души предполагали, что такой выбор может быть, но, что это произошло, действительно круто. Выдающийся результат на данный момент, рекорд для России. Теперь он будет тем, на кого будут равняться молодые баскетболисты в России, поэтому я очень горжусь своим сыном. Это очень круто, что это 8-й пик и попал в команду, которая, надеемся, ему подходит», — сказал Демин-старший в эфире «Взял мяч».

Ранее наивысшее место для россиян на драфте НБА было 12-е, когда «Клипперс» в 2005 году выбрали Ярослава Королева.