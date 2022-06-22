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Майкл Джордан обсудит с Майком Д'Антони назначение главным тренером «Шарлотт»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан обсудит с Майком Д'Антони назначение главным тренером команды, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровский.

По информации источника, 71-летний тренер являлся одним из двух главных претендентов на пост главного тренера «Шарлотт».

Отмечается, что ранее Кенни Эткинсон отклонил предложение возглавить «Хорнетс» и решил остаться в «Голден Стэйт».

В прошедшем сезоне Д'Антони занимал должность тренера-консультанта в «Новом Орлеане».

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1539258632151486464?t=j5E-iblyZgNqr9W7j4LbLg&s=19
БК Шарлотт Хорнетс
Майкл Джордан
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