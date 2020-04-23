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Владелец «Никс» и «Рейнджерс» вылечился от коронавируса

07:08

Владелец клуба НБА «Нью-Йорк» и НХЛ «Рейнджерс» Джеймс Долан сдал отрицательный тест на коронавирус?. Как сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем Twitter, 54-летний американец вылечился от инфекции. Также он сдал свою плазму крови на исследования.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

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