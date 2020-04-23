Владелец «Никс» и «Рейнджерс» вылечился от коронавируса

Владелец клуба НБА «Нью-Йорк» и НХЛ «Рейнджерс» Джеймс Долан сдал отрицательный тест на коронавирус?. Как сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем Twitter, 54-летний американец вылечился от инфекции. Также он сдал свою плазму крови на исследования.

Knicks owner James Dolan has recovered from coronavirus and donated his blood plasma to research for potential treatments, team spokesperson says. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется