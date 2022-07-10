Владелец «Голден Стэйт» не уверен, что команда сохранит основных игроков в это межсезонье

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лейкоб заявил, что клуб вряд ли сохранит всех основных игроков в это межсезонье.

Функционер выразил сомнение, что клуб продлит контракты одновременно с защитниками Эндрю Уиггинсом и Джорданом Пулом.

«Это будет непросто. Я не собираюсь сидеть здесь и лгать нашим болельщикам. Нам будет очень непросто этим летом. Нам хотелось бы сохранить Уиггинса и Пула. Однако сделать это будет очень проблематично, имея такую команду, как у нас, имея трех парней, которые были с нами в течение долгого времени», — цитирует Лейкоба The Athletic.

Чемпионы прошлого сезона НБА не смогли продлить контракты с форвардами Отто Портером, Неманьей Бьелицей и защитниками Гари Пэйтоном-младшим и Дэмионом Ли.