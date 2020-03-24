Владельцы клубов НБА и баскетболисты лиги хотят спасти сезон, несмотря ни на что

Владельцы клубов НБА и баскетболисты лиги хотят доиграть сезон вне зависимости от того, когда появится такая возможность, сообщила инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

— И владельцы клубов, и игроки НБА хотят спасти сезон несмотря ни на что, доиграть его, — сказала в эфире ESPN Шелберн. — Неважно, случится это в июле, августе или сентябре, но они хотят этого. Не думаю, что кто-то хочет начинать новый сезон без объявления чемпиона. Думаю, мы все прекрасно понимаем, что такие вещи невозможно предсказать.

«No matter what, they want to salvage the season.»@ramonashelburne explains the sense among #NBA owners and players as they try to plan for basketball post #COVID?19 pic.twitter.com/hvoUxfhXPg — Outside The Lines (@OTLonESPN) March 23, 2020

Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта как минимум на месяц из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о положительных результатах анализов у многих других игроков лиги.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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