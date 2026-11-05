Вембаньяма первым за 50 лет набрал 50 очков, сделал 20 подборов и пять блок-шотов в матче НБА

«Сан-Антонио» обыграл «Даллас» (112:111) в домашнем матче регулярного чемпионата 4 ноября. Главным героем вечера стал 22-летний французский центровой «Сперз» Виктор Вембаньяма, установивший личные рекорды по набранным очкам (52) и сделанным подборам (24) в одной игре. К ним он добавил восемь блок-шотов, два перехвата и две результативные передачи.

Как отмечает сайт НБА, Вембаньяма стал первым за 50 лет баскетболистом, которому удалось за одну игру набрать не менее 50 очков, сделать не менее 20 подборов и поставить минимум 5 блок-шотов. Речь идет именно о сочетании трех показателей, а не об абсолютном рекорде результативности за матч.

Вембаньяма реализовал 16 из 28 бросков с игры и 19 из 23 штрафных. Еще до большого перерыва француз набрал 29 очков, собрал 15 подборов и 5 раз заблокировал попытки соперников. При этом «Даллас» сумел вернуться в игру после отставания от «Сан-Антонио» в 19 очков.

За 24 секунды до конца основного времени Вембаньяма реализовал штрафной, принесший хозяевам минимальное преимущество. В последней атаке Кайри Ирвинг не попал со средней дистанции. У защитника «Маверикс» осталось 29 очков, у Дилана Харпера из «Сперс» — 21.

«Сан-Антонио» одержал шестую победу подряд.