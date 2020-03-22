Вице-президент «Нью-Орлеана»: «НБА не рассматривает вариант с отменой сезона из-за коронавируса»
Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеана» Дэвид Гриффин заявил, что руководство НБА не рассматривает вариант с отменой сезона-2019/20 в связи с пандемией коронавируса.
— Руководство лиги даже не задумывается о возможности отмены нынешнего сезона, — приводит журналист The Athletic Уилл Гиллори слова Гриффина.
David Griffin: The idea of canceling the season is not at all on (the NBA's) mind.— Will Guillory (@WillGuillory) March 21, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
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