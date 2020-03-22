Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Вице-президент «Нью-Орлеана»: «НБА не рассматривает вариант с отменой сезона из-за коронавируса»

10:07
Теги:

Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеана» Дэвид Гриффин заявил, что руководство НБА не рассматривает вариант с отменой сезона-2019/20 в связи с пандемией коронавируса.

— Руководство лиги даже не задумывается о возможности отмены нынешнего сезона, — приводит журналист The Athletic Уилл Гиллори слова Гриффина.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир