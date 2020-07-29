«Весь мир под контролем». Форвард «Денвера» заявил, что коронавирус переоценен

Форвард «Денвера» Майкл Портер прокомментировал ситуацию в мире с коронавирусом. Заражены порядка 17 миллионов человек.

— Лично я считаю, что коронавирус используется, чтобы было больше дел на повестке дня, — цитирует форварда Clutch Points. — Думаю, его используют для контроля населения. Весь мир находится под контролем.

Кто знает, что произойдет, когда появится вакцина? Чтобы путешествовать вам нужно будет быть привитым. Это будет сумасшествие. Я в жизни никогда не делал прививок.