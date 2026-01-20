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Вембаньяма о попадании в стартовый состав Матча всех звезд НБА: «Я был очень рад, когда узнал об этом»

Анастасия Пилипенко

Центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма поделился эмоциями после того, как попал в стартовую пятерку команды Западной конференции на Матч всех звезд НБА.

«Я был очень рад, когда узнал об этом. Честно говоря, не думал, что мое имя окажется в этом списке, поэтому для меня это стало настоящим приятным сюрпризом, — приводит слова Вембаньямы BasketNews. — Конечно, это всего лишь еще один шаг вперед, но особенно приятно быть первым французом, которому удалось достичь такого результата. Действительно этим горжусь. Кроме того, эта новость здорово взбодрила перед игрой — я почувствовал прилив адреналина (улыбается). Постараюсь вдохновить наших топовых игроков выйти на площадку с тем же желанием, с каким буду играть сам. Посмотрим, как все сложится. Но если кто-то не захочет выложиться на максимум, нам, возможно, придется обойтись без них».

22-летний француз стал шестым игроком в истории «Сан-Антонио», выбранным в стартовую пятерку Матча звезд. Теперь он в одном ряду с легендами клуба: Джорджем Гервином, Элвином Робертсоном, Дэвидом Робинсоном, Тимом Данканом и Каваем Леонардом.

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