Вдова Коби Брайанта выложила пост о первом Рождестве без мужа и дочери

Вдова покойного Коби Брайанта, Ванесса, выложила пост о первом Рождестве без супруга и дочки Джианны.

«Всегда вместе, никогда не расставаясь. Всегда вместе в наших сердцах. Коби, Ванесса, Наталья, Джианна, Бьянка, Капри», — написала Ванесса в Instagram.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в городе Калабасасе (штат Калифорния). Причиной гибели стало крушение вертолета. На борту также находилась его дочь Джианна и еще семь человек. Ни один из них не выжил.