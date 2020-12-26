Вдова Коби Брайанта выложила пост о первом Рождестве без мужа и дочери
Вдова покойного Коби Брайанта, Ванесса, выложила пост о первом Рождестве без супруга и дочки Джианны.
«Всегда вместе, никогда не расставаясь. Всегда вместе в наших сердцах. Коби, Ванесса, Наталья, Джианна, Бьянка, Капри», — написала Ванесса в Instagram.
Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в городе Калабасасе (штат Калифорния). Причиной гибели стало крушение вертолета. На борту также находилась его дочь Джианна и еще семь человек. Ни один из них не выжил.
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