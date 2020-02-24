Вдова Коби Брайанта сделала татуировку в память о погибшей дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, сделала татуировку в память о погибшей вместе с мужем дочери.

13-летняя Джанна Брайант, ее отец и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета 26 января 2020 года. Ванесса Брайант сделала татуировку в виде цифры «2» — под этим номером Джанна выступала за школьную команду по баскетболу.

Сегодня, 24 февраля на арене «Стэйплз-центр» состоится церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью. Начало церемонии запланировано на 21.00 по московскому времени.