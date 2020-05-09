Вдова Коби Брайанта подала в суд на департамент шерифа Лос-Анджелеса за фото с места крушения вертолета игрока

Ванесса Брайант, вдова легендарного защитника «Лейкерс» Коби Брайанта, подала в суд на департамент шерифа округа Лос-Анджелес из-за фотографий с места крушения вертолета супруга, сообщает People.

Речь о фотографиях, сделанных одним из сотрудников департамента, которые позднее утекли в сеть. На фото можно увидеть обломки вертолета и останки жертв авиакатастрофы. Ванесса Брайант просила департамент оградить место крушения вертолета от фотографов, однако утечка произошла.

Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении личного вертолета в Калабасасе, Калифорния. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 человек погибли в авиакатастрофе.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год, пять раз становился чемпионом НБА, дважды завоевывал звание самого ценного игрока финальной серии плей-офф и один раз был признан самым ценным баскетболистом регулярного сезона.