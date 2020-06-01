Вдова Брайанта выложила фото мужа в антирасистской футболке. На ней те же слова, что произносил убитый на днях афроамериканец

Ванесса Брайант, вдова бывшего пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта поддержала акцию в борьбе против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. Она выложила в Instagram фото мужа в футболке с надписью «Я не могу дышать». Эти футболки надели игроки «Лейкерс» в 2014 году в память о темнокожем американце Эрике Гарнере, который был убит при задержании. Полицейский применил удушающий прием, Гарнер, у которого была астма, неоднократно кричал эти слова перед смертью.

На днях в Миннеаполисе при задержании был убит афроамериканец Джордж Флойд, который произносил те же самые слова. Трагедия привела к массовым протестам и беспорядкам.

«Мой муж надел эту футболку много лет назад, и вот все по новой, — написала Ванесса Брайант в Instagram. — Жизнь так хрупка, так непредсказуема и так коротка. Давайте делиться хорошими умениями и знаниями. Давайте искореним ненависть. Учите уважению и любви дома и в школе. Распространяйте любовь. Будьте примером для других».

Коби Брайант разбился в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.