Вдова Брайанта выиграла суд по делу о публикации фото с места катастрофы

Вдова американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса выиграла суд по делу о незаконной публикации фотографии с места авиакатастрофы, информирует Los Angeles Times.

Девушка в сентябре прошлого года подала иск в суд против шерифа округа Лос-Анджелес. Суть претензии — фотографии с места крушения вертолета. Снимки погибших детей, родителей и тренеров были сделаны в личных целях, а не для использования в расследовании катастрофы.

Ванесса требовала возмещения убытков за халатность, вторжение в частную жизнь и умышленное причинение стресса.

По итогам судебного заседания, судья разрешил опубликовать имена помощников шерифа, причастных к публикации фото.

Коби Брайант погиб утром 26 января 2020 года при крушении личного вертолета в Калабасасе. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 пассажиров погибли в авиакатастрофе.