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Вдова Брайанта: «Включение в Зал славы НБА — вершина карьеры Коби»

09:16
Коби Брайант и Ванесса Брайант. Фото USA Today Sports
Коби Брайант и Ванесса Брайант. Фото USA Today Sports
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Вдова легендарного баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, Ванесса Брайант прокомментировала включение супруга в Зал славы НБА посмертно.

Церемония включения Брайанта в Зал славы состоится 28-30 августа в Спрингфилде. Он погиб 26 января при крушении вертолета. На борту находились девять человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джанна. Все погибли.

— Это невероятное достижение, большая честь. Мы безмерно гордимся Коби, — сказала Ванесса Брайант в эфире ESPN. — Разумеется, нам жаль, что его сейчас нет с нами и что он не может отпраздновать это событие. Тем не менее, это определенно вершина его карьеры в НБА. Каждое его достижение было ступенькой к включению в Зал славы лиги. Мы очень гордимся им и чувствуем некоторое утешение в том, что Коби будет введен в Зал славы в 2020 году.

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