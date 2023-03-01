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Сегодня, 10:41

Вдова Брайанта получит 28 миллионов долларов по делу о распространении фото с места гибели мужа

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вдова погибшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта Ванесса Брайант достигла мирового соглашения на 28,85 миллионов долларов по делу о распространении фотографий с места крушения вертолета, где погиб ее супруг и дочь Джанна, сообщает NBC News.

Мировое соглашение также разрешает все неурегулированные претензии и любые будущие претензии детей Брайанта. Почти 30 миллионов долларов компенсации семье Брайант включают в себя 16 миллионов, присужденных Ванессе в августе федеральным судом США.

Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с ними погибли еще семь человек.

После трагедии Ванесса подала в суд иск, в котором шериф округа Лос-Анджелес и сотрудники пожарной охраны обвинялись в использовании своих личных телефонов для фотосъемки места крушения. Позднее эти кадры просочились в сеть.

Кобе Брайант с&nbsp;женой Ванессой. Вдова Брайанта засудила полицейских. Ванесса получит 16 миллионов долларов за моральный ущерб

Коби Брайант
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